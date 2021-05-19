Запропоновані кандидатури можна обговорювати, однак "Голос" за них не голосуватиме. Про це заявив глава фракції Ярослав Железняк.
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Чому "Голос" не голосуватиме за Ляшка
Основним претендентом на посаду міністра охорони здоров'я вважають головного державного лікаря Віктора Ляшка. Однак "Голос" не голосуватиме й за його призначення.
Ляшко, як заступник міністра, також частково несе відповідальність за те, що ми бачимо у боротьбі з коронавірусом, провалом вакцинації та масового тестування. Не уявляю, як нам як опозиції проголосувати за таке кадрове призначення. Ми ще будемо збиратись щодо цього питання,
– пояснив Железняк.
Що "не так" з іншими кандидатами
За словами Железняка, призначення Олексія Любченка першим віцепрем'єром з питань економіки є скоріш політичним ніж економічним рішенням. Він, мовляв, показав непогані фінансові результати у податковій, але не впровадив очікуваних реформ. Крім того, бізнес продовжує скаржитись на корупцію у податкових питаннях.
Щодо Олександра Кубракова на посаді очільника Міністерства інфраструктури, Железняк відповів так: "Він є непоганим експертом, проте залишив дуже багато питань з приводу програми "Велике будівництво". Тому фракція "Голосу" не голосуватиме за ці призначення".
Коротко про кадрові зміни в уряді
- 18 травня Верховна Рада звільнила Максима Степанова з посади очільника МОЗ. Причиною такого рішення є провал вакцинації в Україні.
- Міністр інфраструктури Владислав Криклій та очільника Мінекономіки Ігор Петрашка самі написали заяви про звільнення.