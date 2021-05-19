Запропоновані кандидатури можна обговорювати, однак "Голос" за них не голосуватиме. Про це заявив глава фракції Ярослав Железняк.

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Чому "Голос" не голосуватиме за Ляшка

Основним претендентом на посаду міністра охорони здоров'я вважають головного державного лікаря Віктора Ляшка. Однак "Голос" не голосуватиме й за його призначення.

Ляшко, як заступник міністра, також частково несе відповідальність за те, що ми бачимо у боротьбі з коронавірусом, провалом вакцинації та масового тестування. Не уявляю, як нам як опозиції проголосувати за таке кадрове призначення. Ми ще будемо збиратись щодо цього питання,

– пояснив Железняк.

Що "не так" з іншими кандидатами

За словами Железняка, призначення Олексія Любченка першим віцепрем'єром з питань економіки є скоріш політичним ніж економічним рішенням. Він, мовляв, показав непогані фінансові результати у податковій, але не впровадив очікуваних реформ. Крім того, бізнес продовжує скаржитись на корупцію у податкових питаннях.

Щодо Олександра Кубракова на посаді очільника Міністерства інфраструктури, Железняк відповів так: "Він є непоганим експертом, проте залишив дуже багато питань з приводу програми "Велике будівництво". Тому фракція "Голосу" не голосуватиме за ці призначення".

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