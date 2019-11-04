Голос Америки: Чего добивался экс-генпрокурор Юрий Луценко от окружения Трампа
В свежем выпуске "Голоса Америки" – Луценко, Аваков, Йованович – стали известны новые подробности расследования. Комитет по разведке Палаты представителей США обнародовал полный текст показаний Мари Йованович и Майкла Маккинли.
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