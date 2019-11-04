Голос Америки: Чого домагався ексгенпрокурор Юрій Луценко від оточення Трампа
У свіжому випуску "Голосу Америки" – Луценко, Аваков, Йованович – стали відомі нові подробиці розслідування. Комітет з розвідки Палати представників США оприлюднив повний текст свідчень Марі Йованович та Майкла Маккінлі.
Також у випуску:
Весь світ відзначає 30-ту річницю падіння Берлінської стіни.
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