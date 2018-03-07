Голос Америки. Чего пытается достичь Дональд Трамп, объявив торговую войну

В свежем выпуске программы "Голос Америки" – анонсированная Дональдом Трампом торговая война еще не началась, но уже имеет первую жертву – в отставку подал его главный экономический советник Гарри Кон.

Также в выпуске: В Вашингтоне первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг рассказал, как достичь мира.