Голос Америки. Чего пытается достичь Дональд Трамп, объявив торговую войну
Голос Америки 23:25, 7 марта 292 Читати новину українською
В свежем выпуске программы "Голос Америки" – анонсированная Дональдом Трампом торговая война еще не началась, но уже имеет первую жертву – в отставку подал его главный экономический советник Гарри Кон.
Также в выпуске:
В Вашингтоне первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг рассказал, как достичь мира.
Источник: 24 Канал
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