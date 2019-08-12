Голос Америки: Что о допросе Порошенко говорят американские эксперты

В свежем выпуске "Голоса Америки" – пятый президент Украины пришел на допрос в ГБР, где выступил свидетелем по делу обвинения уклонения от уплаты налогов во время покупки телеканала "Прямой". Как сказал исполнительный директор Центра Пенн-Байдена Майкл Карпентер, Украина должна придерживаться принципа: "Никто не над законом".

Также в выпуске: В Федеральном окружном суде Вашингтона рассматривают дело экс-юриста Белого дома времен Обамы – его обвиняют во лжи чиновникам Минюста относительно его сотрудничества с Манафортом в пользу правительства Украины. Китай, Иран, брекзит – среди главных тем визита Болтона в Лондон. Белый дом ограничивает легальную миграцию в США.

Источник: 24 канал