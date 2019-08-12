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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ПЕТР ПОРОШЕНКО
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      Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ПЕТР ПОРОШЕНКО

      Голос Америки: Что о допросе Порошенко говорят американские эксперты

      Голос Америки 147 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – пятый президент Украины пришел на допрос в ГБР, где выступил свидетелем по делу обвинения уклонения от уплаты налогов во время покупки телеканала "Прямой". Как сказал исполнительный директор Центра Пенн-Байдена Майкл Карпентер, Украина должна придерживаться принципа: "Никто не над законом".

      Также в выпуске:

      В Федеральном окружном суде Вашингтона рассматривают дело экс-юриста Белого дома времен Обамы – его обвиняют во лжи чиновникам Минюста относительно его сотрудничества с Манафортом в пользу правительства Украины.

      Китай, Иран, брекзит – среди главных тем визита Болтона в Лондон.

      Белый дом ограничивает легальную миграцию в США.

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      12 августа
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      Теги: Новости Украины Новости США Государственное бюро расследований Петр Порошенко СМИ Голос Америки
      Источник: 24 канал
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