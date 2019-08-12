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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ПЕТРО ПОРОШЕНКО
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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Голос Америки: Що про допит Порошенка кажуть американські експерти

      Голос Америки 160 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – п'ятий президент України прийшов на допит у ДБР, де виступив свідком у справі звинувачення ухилення від сплати податків під час купівлі телеканалу "Прямий". Як сказав виконавчий директор центру Пенн-Байдена Майкл Карпентер, Україна має дотримуватися принципу: "Ніхто не є над законом".

      Також у випуску:

      У Федеральному окружному суді Вашингтона розглядають справу екс-юриста Білого дому часів Обами – його звинувачують у брехні посадовцям Мін'юсту щодо його співпраці з Манафортом на користь уряду України.

      Китай, Іран, Брекзит – серед головних тем візиту Болтона до Лондона.

      Білий дім обмежує легальну міграцію до США.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини США Петро Порошенко Державне бюро розслідувань Голос Америки ЗМІ
      Джерело: 24 канал
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