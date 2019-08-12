Голос Америки: Що про допит Порошенка кажуть американські експерти

У свіжому випуску "Голосу Америки" – п'ятий президент України прийшов на допит у ДБР, де виступив свідком у справі звинувачення ухилення від сплати податків під час купівлі телеканалу "Прямий". Як сказав виконавчий директор центру Пенн-Байдена Майкл Карпентер, Україна має дотримуватися принципу: "Ніхто не є над законом".

Також у випуску: У Федеральному окружному суді Вашингтона розглядають справу екс-юриста Білого дому часів Обами – його звинувачують у брехні посадовцям Мін'юсту щодо його співпраці з Манафортом на користь уряду України. Китай, Іран, Брекзит – серед головних тем візиту Болтона до Лондона. Білий дім обмежує легальну міграцію до США.

Джерело: 24 канал