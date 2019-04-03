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      Голос Америки: Эксперты из США объяснили, для чего нужны дебаты

      Голос Америки 28 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – по мнению экспертов из Вашингтона, украинский избиратель должен знать о планах кандидатов в перзиденты. В частности, как будут бороться с коррупцией, развивать экономику, и единственная возможность понять их цели – это дебаты перед вторым туром.

      Также в выпуске:

      Американские сенаторы зарегистрировали новый законопроект об усилении санций против России или другого государства в случае вмешательства в американские выборы.

      Встреча генсека НАТО и Дональда Трампа в Белом Доме.

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      Теги: Дебаты Зеленского с Порошенком Владимир Зеленский Петр Порошенко Новости США Голос Америки
      Источник: 24 канал
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