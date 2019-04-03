Голос Америки: Эксперты из США объяснили, для чего нужны дебаты

В свежем выпуске "Голоса Америки" – по мнению экспертов из Вашингтона, украинский избиратель должен знать о планах кандидатов в перзиденты. В частности, как будут бороться с коррупцией, развивать экономику, и единственная возможность понять их цели – это дебаты перед вторым туром.

Также в выпуске: Американские сенаторы зарегистрировали новый законопроект об усилении санций против России или другого государства в случае вмешательства в американские выборы. Встреча генсека НАТО и Дональда Трампа в Белом Доме.

Источник: 24 канал