Голос Америки: Эксперты из США объяснили, для чего нужны дебаты
В свежем выпуске "Голоса Америки" – по мнению экспертов из Вашингтона, украинский избиратель должен знать о планах кандидатов в перзиденты. В частности, как будут бороться с коррупцией, развивать экономику, и единственная возможность понять их цели – это дебаты перед вторым туром.
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Источник: 24 канал
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