Голос Америки: Експерти з США пояснили, для чого потрібні дебати
У свіжому випуску "Голосу Америки" – експерти з Вашингтону, як й українські виборці, хочуть почути про плани кандидатів у президенти. Зокрема, як будуть боротися з корупцією, розвивати економіку і єдина можливість зрозуміти їхні цілі – це дебати перед другим туром.
Також у випуску:
Американські сенатори зареєстрували новий законопроект про посилення санцій проти Росії чи іншої держави у разі втручання в американські вибори.
Зустріч генсека НАТО і Дональда Трампа у Білому Домі.
Джерело: 24 канал
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