Голос Америки: Как Трамп отреагировал на скандальное заявление Луценко

В свежем выпуске "Голоса Америки" – Президент США Дональд Трамп ответил на громкое заявление Генпрокурора Юрия Луценко, которое последний сделал в среду изданию The Hill. Президент поделился своим мнением в соцсетях.

Также в выпуске: Как в США отреагировали на заявление Луценко. Повлияет ли скандал с генпрокурором на отношения Украины и США.