Голос Америки: Как Трамп отреагировал на скандальное заявление Луценко
В свежем выпуске "Голоса Америки" – Президент США Дональд Трамп ответил на громкое заявление Генпрокурора Юрия Луценко, которое последний сделал в среду изданию The Hill. Президент поделился своим мнением в соцсетях.
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Источник: 24 канал
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