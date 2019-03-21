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      Голос Америки: Как Трамп отреагировал на скандальное заявление Луценко

      Голос Америки 46 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – Президент США Дональд Трамп ответил на громкое заявление Генпрокурора Юрия Луценко, которое последний сделал в среду изданию The Hill. Президент поделился своим мнением в соцсетях.

      Также в выпуске:

      Как в США отреагировали на заявление Луценко.

      Повлияет ли скандал с генпрокурором на отношения Украины и США.

      blog_ava
      Что будет с Украиной, если Россия прервет транзит газа
      21 марта
      1093
      Теги: Новости США Юрий Луценко Дональд Трамп Голос Америки
      Источник: 24 канал
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