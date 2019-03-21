23:45
21 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін подався у кіно. Що буде з Казахстаном
      Вєсті Кремля
      10:32, сьогодні
      Вєсті.UA: Зеленський склав конкуренцію Кличку. Диктатор Ляшко
      Вєсті.UA
      20:35, сьогодні
      Екопарк чи забудова: як принциповість столичної влади виявилася фейком
      ЦРУ
      09:01, 20 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як доносили у Союзі
      Згадати все
      23:50, 20 березня
      Телеканал новин 24 Програми Голос Америки
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ

      Голос Америки: Як Трамп відреагував на скандальну заяву Луценка

      Голос Америки 82 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – Президент США Дональд Трамп відповів на гучну заяву Генпрокурора Юрія Луценка, яку останній зробив у середу виданню The Hill. Президент поділився своєю думкою у соцмережах.

      Також у випуску:

      Як у США відреагували на заяву Луценка.

      Чи вплине скандал з Генпрокурором на стосунки України та США.

      blog_ava
      Як зробити сирники: прості рецепти приготування
      сьогодні
      9667
      Теги: Дональд Трамп Юрій Луценко Новини США Голос Америки
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 21 березня: бюлетені довжиною у півекватора та скандал навколо заяви Луценка
      сьогодні , 22:02 Головні новини 21 березня: бюлетені довжиною у півекватора та скандал навколо заяви Луценка
      1363
      Из грязи в князи, или Уже привычка зарабатывать на войне
      сьогодні , 22:00 Из грязи в князи, или Уже привычка зарабатывать на войне
      Ольга Черненко 368
      Дешевший газ для українців: чи можливий і за яких умов
      сьогодні , 20:02 Дешевший газ для українців: чи можливий і за яких умов
      Яніна Ткачук 2941
      Що про кандидатів у президенти може розповісти їхній одяг
      сьогодні , 19:01 Що про кандидатів у президенти може розповісти їхній одяг
      1844
      Музика прикрашає футбол, спробуйте довести протилежне вболівальникам "Аякса"
      сьогодні , 18:00 Музика прикрашає футбол, спробуйте довести протилежне вболівальникам "Аякса"
      Михайло Гема 198
      "Голос Америки". ОБСЄ у Маріуполі "зливало" дані позицій сил АТО
       14 травня 2015 , 23:27
      Голос Америки. Заяви Держдепу США щодо конфлікту в Азовському морі
       28 листопада 2018 , 22:53
      Голос Америки. Путін звинуватив Україну в ескалації конфлікту на Донбасі
       14 липня 2016 , 02:12
      Голос Америки. На першому дні саміту НАТО Трамп виступив з різкими заявами
      11 липня 2018 , 23:52
      Голос Америки. Трамп звинуватив Китай у втручанні у вибори США
       26 вересня 2018 , 22:41
      Голос Америки. Мер Нью-Йорка зробив важливу заяву щодо знайденої вибухівки в офісі CNN
       24 жовтня 2018 , 22:56
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук