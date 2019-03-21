Голос Америки: Як Трамп відреагував на скандальну заяву Луценка
У свіжому випуску "Голосу Америки" – Президент США Дональд Трамп відповів на гучну заяву Генпрокурора Юрія Луценка, яку останній зробив у середу виданню The Hill. Президент поділився своєю думкою у соцмережах.
Також у випуску:
Як у США відреагували на заяву Луценка.
Чи вплине скандал з Генпрокурором на стосунки України та США.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
"Джавеліни" Україні потрібні, але зараз треба думати про іншу зброю, – військовийсьогодні , 23:03
-
Головні новини 21 березня: бюлетені довжиною у півекватора та скандал навколо заяви Луценкасьогодні , 22:02
-
Євро-2020: Казахстан сенсаційно розтрощив Шотландію, а Кіпр – Сан-Марино: відеосьогодні , 20:51
Коментарі