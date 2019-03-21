Голос Америки: Як Трамп відреагував на скандальну заяву Луценка

У свіжому випуску "Голосу Америки" – Президент США Дональд Трамп відповів на гучну заяву Генпрокурора Юрія Луценка, яку останній зробив у середу виданню The Hill. Президент поділився своєю думкою у соцмережах.

Також у випуску: Як у США відреагували на заяву Луценка. Чи вплине скандал з Генпрокурором на стосунки України та США.