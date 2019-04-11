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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Голос Америки: Какой пункт в программе Зеленского является наиболее опасным

      Голос Америки 16 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы " Голос Америки" – референдум по вступлению в НАТО является наиболее опасным пунктом программы Зеленского. Такое заявили в интервью с бывшим высокопоставленным чиновником Пентагона Карпентером, директором программ по России Центра анализа европейской политики Витмором и экспертом Атлантического совета Геринг.

      Также в выпуске:

      – Зеленский включил пункт в свою программу, потому что это должно понравиться избирателям юго-восточных регионов. Честно говоря, если он выиграет, он это сделать все равно не сможет.

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      – Я за демократию, но проводить референдум в странах, которые не имеют исторического опыта референдума – опасно.

      – И это открывает двери для внешнего вмешательства. Именно оттуда идет опасность, учитывая объем российской дезинформации и потенциал ее роста. Это открывает двери огромной опасности. Этого не стоит делать.

      Также в интервью: почему Зеленский должен принять участие в дебатах, даже если они ему могут быть невыгодными?

      Подробнее – смотрите в видео.

      blog_ava
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      11 апреля
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      Теги: Владимир Зеленский Украина – Россия Новости США Новости России Голос Америки
      Источник: 24 канал
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