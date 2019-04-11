Голос Америки: Какой пункт в программе Зеленского является наиболее опасным

В свежем выпуске программы " Голос Америки" – референдум по вступлению в НАТО является наиболее опасным пунктом программы Зеленского. Такое заявили в интервью с бывшим высокопоставленным чиновником Пентагона Карпентером, директором программ по России Центра анализа европейской политики Витмором и экспертом Атлантического совета Геринг.

Также в выпуске:

– Зеленский включил пункт в свою программу, потому что это должно понравиться избирателям юго-восточных регионов. Честно говоря, если он выиграет, он это сделать все равно не сможет.

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– Я за демократию, но проводить референдум в странах, которые не имеют исторического опыта референдума – опасно.

– И это открывает двери для внешнего вмешательства. Именно оттуда идет опасность, учитывая объем российской дезинформации и потенциал ее роста. Это открывает двери огромной опасности. Этого не стоит делать.

Также в интервью: почему Зеленский должен принять участие в дебатах, даже если они ему могут быть невыгодными?

Подробнее – смотрите в видео.