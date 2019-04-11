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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      Телеканал новин 24 Програми Голос Америки
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Голос Америки: Який пункт в програмі Зеленського є найбільш небезпечним

      Голос Америки 49

      У свіжому випуску програми "Голос Америки" – референдум щодо вступу в НАТО є найбільш небезпечним пунктом програми Зеленського. Таке заявили в інтерв'ю із колишнім високопосадовцем Пентагона Карпентером, директором програм з Росії Центру аналізу європейської політики Вітмором та експерткою Атлантичної ради Геринг.

      Також у випуску:

      – Зеленський включив пункт у свою програму, бо це має сподобатися виборцям південно-східних регіонів. Чесно кажучи, якщо він виграє, він це зробити все одно не зможе.

      Читайте також: Голос Америки: США будуть допомагати Україні, в незалежності від результатів виборів

      – Я за демократію, але проводити референдум в країнах, які не мають історичного досвіду референдума – небезпечно. 

      – І це відкриває двері для зовнішнього втручання. Саме звідти йде небезпека. зважаючи на об'єм російської дезінформації і потенціал її росту. Це відкриває двері величезної небезпеки. Цього не варто робити.

      Також в інтерв'ю: чому Зеленський має взяти участь у дебатах, навіть якщо вони йому можуть бути невигідними?

      Детальніше – дивіться у відео.

      blog_ava
      У Зеленського вже визначилися щодо дати дебатів з Порошенком
      сьогодні
      12740
      Теги: Новини США Володимир Зеленський Україна – Росія Новини Росії Голос Америки
      Джерело: 24 канал
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