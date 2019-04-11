Голос Америки: Який пункт в програмі Зеленського є найбільш небезпечним

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – референдум щодо вступу в НАТО є найбільш небезпечним пунктом програми Зеленського. Таке заявили в інтерв'ю із колишнім високопосадовцем Пентагона Карпентером, директором програм з Росії Центру аналізу європейської політики Вітмором та експерткою Атлантичної ради Геринг.

Також у випуску:

– Зеленський включив пункт у свою програму, бо це має сподобатися виборцям південно-східних регіонів. Чесно кажучи, якщо він виграє, він це зробити все одно не зможе.

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– Я за демократію, але проводити референдум в країнах, які не мають історичного досвіду референдума – небезпечно.

– І це відкриває двері для зовнішнього втручання. Саме звідти йде небезпека. зважаючи на об'єм російської дезінформації і потенціал її росту. Це відкриває двері величезної небезпеки. Цього не варто робити.

Також в інтерв'ю: чому Зеленський має взяти участь у дебатах, навіть якщо вони йому можуть бути невигідними?

Детальніше – дивіться у відео.