Голос Америки: Кто совершил пивное ДТП в США

В свежем выпуске "Голоса Америки" – в Калифорнии водитель фуры с пивом не справился с управлением. Машина перевернулась, а сотни литров хмельного напитка вылились на дорогу.

Также в выпуске: Суд вынес решение по делу бывшего советника Януковича и экс-главы избирательной кампании Пола Манафорта. Американская сенатор и ветеран рассказала, что стала жертвой изнасилования в армии. Итоги визита в Киев заместителя госсекретаря США.