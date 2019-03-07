Голос Америки: Кто совершил пивное ДТП в США
В свежем выпуске "Голоса Америки" – в Калифорнии водитель фуры с пивом не справился с управлением. Машина перевернулась, а сотни литров хмельного напитка вылились на дорогу.
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Источник: 24 канал
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