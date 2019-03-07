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      Голос Америки: Хто зчинив пивне ДТП у США

      Голос Америки 15 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – у Каліфорнії водій фури з пивом не впорався з керуванням. Машина перевернулася, а сотні літрів хмільного напою вилилися на дорогу.

      Також у випуску:

      Суд виніс рішення у справі колишнього радника Януковича і екс-глави виборчої кампанії Полу Манафорту.

      Американська сенаторка й ветеранка розповіла, що стала жертвою зґвалтування в армії.

      Підсумки візиту до Києва заступника держсекретаря США. 

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      Теги: Голос Америки Новини США Аварії та ДТП
      Джерело: 24 канал
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