Голос Америки: Хто зчинив пивне ДТП у США
У свіжому випуску "Голосу Америки" – у Каліфорнії водій фури з пивом не впорався з керуванням. Машина перевернулася, а сотні літрів хмільного напою вилилися на дорогу.
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Джерело: 24 канал
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