Голос Америки: Полицейские осуществили давнюю мечту 90-летней пенсионерки – курьезное видео
В свежем выпуске "Голоса Америки" – 90-летняя американка из Северной Каролины пожелала отметить свой юбилей в наручниках в полицейской машине. Исполнить желание взялась ее невестка.
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Источник: 24 канал
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