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      СЛУГА НАРОДУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИБУХИ БОЄПРИПАСІВ В РОСІЇ
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      Телеканал новин 24 Програми Голос Америки
      СЛУГА НАРОДУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИБУХИ БОЄПРИПАСІВ В РОСІЇ

      Голос Америки: Поліцейські здійснили давню мрію 90-річної пенсіонерки – курйозне відео

      Голос Америки 41 Читать новость на русском

      90-річна американка з Північної Кароліни забажала відзначити свій ювілей в наручниках у поліцейській машині. Виконати бажання взялась її невістка.

      Також у випуску:

      Четверо українських військових загинули унаслідок обстрілу біля Павлополя Донецької області.

      Посол США в Росії Джон Хантсман подав у відставку.

      Торгова війна між США та Китаєм спровокувала міні-кризу на фондових ринках США. 

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      Теги: Голос Америки Новини США Курйозні новини Поліція
      Джерело: 24 канал
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