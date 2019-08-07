Голос Америки: Поліцейські здійснили давню мрію 90-річної пенсіонерки – курйозне відео
90-річна американка з Північної Кароліни забажала відзначити свій ювілей в наручниках у поліцейській машині. Виконати бажання взялась її невістка.
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Джерело: 24 канал
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