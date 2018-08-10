Голос Америки. Сотрудничал ли Порошенко со скандальным Манафортом

В свежем выпуске "Голос Америки" – стратег избирательной кампании Петра Порошенко Игорь Грынив заявил, что штаб Президента Украины Петра Порошенко никогда не сотрудничал с Полом Манафортом.

Также в выпуске: Эммануэль Макрон обсудил с Владимиром Путиным заключение украинского режиссера Олега Сенцова. В Калифорнии, всего лишь в часе езды от Лос-Анджелеса, мощные лесные пожары.