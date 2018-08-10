Голос Америки. Чи співпрацював Порошенко з скандальним Манафортом
У свіжому випуску "Голос Америки" – стратег виборчої кампанії Петра Порошенка Ігор Гринів заявив, що штаб Президента України Петра Порошенка ніколи не співпрацював із Полом Манафортом.
Також у випуску:
Еммануель Макрон обговорив із Володимиром Путіним ув'язнення українського режисера Олега Сенцова.
У Каліфорнії, лише в годині їзди від Лос-Анджелеса, потужні лісові пожежі.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
У Херсонському порту перехопили російське судно, яке є в санкційному списку РНБО10 серпня, 23:35
-
Українка Прищепа стала чемпіонкою Європи, а Ляхова виграла бронзу з бігу на 800 метрів10 серпня, 22:45
-
Сутички на мітингу у Бухаресті: поліція застосувала сльозогінний газ, – фото, відео10 серпня, 21:19
Коментарі