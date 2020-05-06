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      Голос Америки: В США одноразовую финансовую помощь прислали мертвым людям

      Голос Америки - Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – от начала пандемии американский Конгресс одобрил финансовую помощь индустрии, бизнесам и персонально американцам на общую сумму в почти 2,5 триллиона долларов. Впрочем возникло немало проблем. Например, чеки на сумму 1200 долларов прислали уже мертвым людям. Их родственники не знают, что делать с этими средствами.

      Також у випуску "Голос Америки" на 24 каналі:

      Сполучені Штати втратили вже понад 71 тисячу життів у боротьбі з COVID-19. Президент Дональд Трамп в інтерв’ю визнав: від рішення про вихід з карантину низки штатів можуть постраждати більше людей. Однак зазначив, що економіка має працювати.

      Автор: Марина Васильева
      Теги: Коронавирус COVID-19 Деньги Новости США Голос Америки
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