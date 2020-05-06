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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19

      Голос Америки: У США одноразову фінансову допомогу надіслали мертвим людям

      Голос Америки -

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – від початку пандемії американський Конгрес схвалив фінансову допомогу індустрії, бізнесам та персонально американцям на загальну суму у майже 2,5 трильйона доларів. Втім виникло чимало проблем. Наприклад, чеки на суму 1200 доларів надіслали вже мертвим людям. Їхні родичі не знають, що робити з цими коштами.

      Також у випуску "Голос Америки" на 24 каналі:

      Сполучені Штати втратили вже понад 71 тисячу життів у боротьбі з COVID-19. Президент Дональд Трамп в інтерв’ю визнав: від рішення про вихід з карантину низки штатів можуть постраждати більше людей. Однак зазначив, що економіка має працювати.

      Автор: Марина Васильєва
      Теги: Коронавірус COVID-19 Гроші Новини США Голос Америки
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