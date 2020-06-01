В свежем выпуске "Голоса Америки" за 1 июня – масштабные протесты против полицейского произвола не утихают, многие из них закончились столкновениями и погромами. Миннеаполис похож на зону боевых действий, именно оттуда и начались протесты, когда в сети появилось видео, как полицейский во время задержания почти 9 минут прижимает коленом шею темнокожего мужчины – Джорджа Флойда, который позже умер.

Также в випуске "Голоса Америки" на 24 канале: В ряде городов мирные протесты приобрели насильственный характер. В более 40 городах ввели комендантский час. 15 штатов и округ Колумбия обратились к Нацгвардии, есть сообщения о погибших. По всей стране арестовали более 4 тысяч человек.