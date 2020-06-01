У свіжому випуску "Голосу Америки" за 1 червня – масштабні протести проти поліцейського свавілля не вщухають, багато з них закінчилися сутичками і погромами. Міннеаполіс нагадує зону бойових дій, саме звідти і почалися протести, коли у мережі з'явилося відео, як поліцейський після затримання впродовж майже 9 хвилин притискає коліном шию темношкірого чоловіка – Джорджа Флойда, який потім помер.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: У низці міст мирні протести набули насильницького характеру. У понад 40 містах запровадили комендантську годину. 15 штатів і округ Колумбія звернулися до Нацгвардії, є повідомлення про загиблих. По всій країні арештували понад 4 тисячі людей.