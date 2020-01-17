Голосовал не так, как фракция: кто возглавил рейтинг нардепов-"белых ворон"

Аж пять народных депутатов парламента 9 созыва в половине случаев голосовали не так, как их однопартийцы. Чаще всего так делал лидер партии "Европейская Солидарность", 5-й украинский президент Петр Порошенко.

Такие данные содержатся на сервисе "Дорогие Депутаты", созданного Гражданской сетью ОПОРА.

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Однозначным лидером в несоблюдении фракционной дисциплины является Петр Порошенко. Он голосовал не так, как его парламентская фракция в 69% случаев. Не слишком отстал от него "слуга народа" Александр Дубинский с 66% показателем.

Депутаты, которые чаще всего голосуют не так, как их фракция:

Петр Порошенко (депутатская фракция "Европейская солидарность) – 69% случаев;

(депутатская фракция "Европейская солидарность) – 69% случаев; Александр Дубинский (депутатская фракция "Слуга народа") – 66% случаев;

(депутатская фракция "Слуга народа") – 66% случаев; Руслан Стефанчук (внефракционный – голосовал не так, как остальные внефракционные) – 56% случаев;

(внефракционный – голосовал не так, как остальные внефракционные) – 56% случаев; Дмитрий Разумков (внефракционный – голосовал не так, как остальные внефракционные) – 54% случаев;

(внефракционный – голосовал не так, как остальные внефракционные) – 54% случаев; Виктория Гриб (внефракционная – голосовала не так, как остальные внефракционные) – 51% случаев;

(внефракционная – голосовала не так, как остальные внефракционные) – 51% случаев; Сергей Магера (внефракционный – голосовал не так, как остальные внефракционные) – 50% случаев;

(внефракционный – голосовал не так, как остальные внефракционные) – 50% случаев; Виктор Балога (депутатская группа "За будущее") – 50% случаев;

(депутатская группа "За будущее") – 50% случаев; Оксана Савчук (внефракционная – голосовала не так, как остальные внефракционные) – 47% случаев;

(внефракционная – голосовала не так, как остальные внефракционные) – 47% случаев; Игорь Палица – (депутатская группа "За будущее") – 45% случаев;

– (депутатская группа "За будущее") – 45% случаев; Евгений Яковенко (внефракционный – голосовал не так, как остальные внефракционные) – 45% случаев.

А вот наоборот – больше всего поддерживали мнение представителей своей фракции такие депутаты: "слуги народа" Игорь Копытив, Николай Стефанчук, Елена Криворучкина, Богдан Кицак и Артем Нагаевский.