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      Голосовал не так, как фракция: кто возглавил рейтинг нардепов-"белых ворон"

      76 Читати новину українською
      Верховная Рада / 24 канал

      Аж пять народных депутатов парламента 9 созыва в половине случаев голосовали не так, как их однопартийцы. Чаще всего так делал лидер партии "Европейская Солидарность", 5-й украинский президент Петр Порошенко.

      Такие данные содержатся на сервисе "Дорогие Депутаты", созданного Гражданской сетью ОПОРА.

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      Однозначным лидером в несоблюдении фракционной дисциплины является Петр Порошенко. Он голосовал не так, как его парламентская фракция в 69% случаев. Не слишком отстал от него "слуга народа" Александр Дубинский с 66% показателем.

      Депутаты, которые чаще всего голосуют не так, как их фракция:

      • Петр Порошенко (депутатская фракция "Европейская солидарность) – 69% случаев;
      • Александр Дубинский (депутатская фракция "Слуга народа") – 66% случаев;
      • Руслан Стефанчук (внефракционный – голосовал не так, как остальные внефракционные) – 56% случаев;
      • Дмитрий Разумков (внефракционный – голосовал не так, как остальные внефракционные) – 54% случаев;
      • Виктория Гриб (внефракционная – голосовала не так, как остальные внефракционные) – 51% случаев;
      • Сергей Магера (внефракционный – голосовал не так, как остальные внефракционные) – 50% случаев;
      • Виктор Балога (депутатская группа "За будущее") – 50% случаев;
      • Оксана Савчук (внефракционная – голосовала не так, как остальные внефракционные) – 47% случаев;
      • Игорь Палица – (депутатская группа "За будущее") – 45% случаев;
      • Евгений Яковенко (внефракционный – голосовал не так, как остальные внефракционные) – 45% случаев.

      А вот наоборот – больше всего поддерживали мнение представителей своей фракции такие депутаты: "слуги народа" Игорь Копытив, Николай Стефанчук, Елена Криворучкина, Богдан Кицак и Артем Нагаевский.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Руслан Стефанчук Дмитрий Разумков Олександр Дубинский Петр Порошенко Верховная Рада
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