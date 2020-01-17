Голосував не так, як фракція: хто очолив рейтинг нардепів-"білих ворон"

Аж п'ять народних депутатів парламенту 9 скликання у половині випадків голосували не так, як їхні однопартійці. Найчастіше так робив лідер партії "Європейська Солідарність", 5-й український президент Петро Порошенко.

Такі дані містяться на сервісі "Дорогі Депутати", створеного Громадянською мережею ОПОРА.

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Однозначним лідером у недотриманні фракційної дисципліни є Петро Порошенко. Він голосував не так, як його парламентська фракція у 69% випадків. Не надто відстав від нього "слуга народу" Олександр Дубінський із 66% показником.

Депутати, які найчастіше голосують не так, як їх фракція:

Петро Порошенко (депутатська фракція "Європейська солідарність) – 69% випадків;

(депутатська фракція "Європейська солідарність) – 69% випадків; Олександр Дубінський (депутатська фракція "Слуга народу") – 66% випадків;

(депутатська фракція "Слуга народу") – 66% випадків; Руслан Стефанчук (позафракційний – голосував не так, як решта позафракційних) – 56% випадків;

(позафракційний – голосував не так, як решта позафракційних) – 56% випадків; Дмитро Разумков (позафракційний – голосував не так, як решта позафракційних) – 54% випадків;

(позафракційний – голосував не так, як решта позафракційних) – 54% випадків; Вікторія Гриб (позафракційна – голосувала не так, як решта позафракційних) – 51% випадків;

(позафракційна – голосувала не так, як решта позафракційних) – 51% випадків; Сергій Магера (позафракційний – голосував не так, як решта позафракційних) – 50% випадків;

(позафракційний – голосував не так, як решта позафракційних) – 50% випадків; Віктор Балога (депутатська група "За майбутнє") – 50% випадків;

(депутатська група "За майбутнє") – 50% випадків; Оксана Савчук (позафракційна – голосувала не так, як решта позафракційних) – 47% випадків;

(позафракційна – голосувала не так, як решта позафракційних) – 47% випадків; Ігор Палиця – (депутатська група "За майбутнє") – 45% випадків;

– (депутатська група "За майбутнє") – 45% випадків; Євген Яковенко (позафракційний – голосував не так, як решта позафракційних) – 45% випадків.

А ось навпаки – найбільше підтримували думку представників своєї фракції такі депутати: "слуги народу" Ігор Копитів, Микола Стефанчук, Олена Криворучкіна, Богдан Кицак та Артем Нагаєвський.