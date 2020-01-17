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      Голосував не так, як фракція: хто очолив рейтинг нардепів-"білих ворон"

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      Верховна Рада / 24 канал

      Аж п'ять народних депутатів парламенту 9 скликання у половині випадків голосували не так, як їхні однопартійці. Найчастіше так робив лідер партії "Європейська Солідарність", 5-й український президент Петро Порошенко.

      Такі дані містяться на сервісі "Дорогі Депутати", створеного Громадянською мережею ОПОРА.

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      Однозначним лідером у недотриманні фракційної дисципліни є Петро Порошенко. Він голосував не так, як його парламентська фракція у 69% випадків. Не надто відстав від нього "слуга народу" Олександр Дубінський із 66% показником.

      Депутати, які найчастіше голосують не так, як їх фракція:

      • Петро Порошенко (депутатська фракція "Європейська солідарність) – 69% випадків;
      • Олександр Дубінський (депутатська фракція "Слуга народу") – 66% випадків;
      • Руслан Стефанчук (позафракційний – голосував не так, як решта позафракційних) – 56% випадків;
      • Дмитро Разумков (позафракційний – голосував не так, як решта позафракційних) – 54% випадків;
      • Вікторія Гриб (позафракційна – голосувала не так, як решта позафракційних) – 51% випадків;
      • Сергій Магера (позафракційний – голосував не так, як решта позафракційних) – 50% випадків;
      • Віктор Балога (депутатська група "За майбутнє") – 50% випадків;
      • Оксана Савчук (позафракційна – голосувала не так, як решта позафракційних) – 47% випадків;
      • Ігор Палиця – (депутатська група "За майбутнє") – 45% випадків;
      • Євген Яковенко (позафракційний – голосував не так, як решта позафракційних) – 45% випадків.

      А ось навпаки – найбільше підтримували думку представників своєї фракції такі депутати: "слуги народу" Ігор Копитів, Микола Стефанчук, Олена Криворучкіна, Богдан Кицак та Артем Нагаєвський.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Верховна Рада Дмитро Разумков Новини політики Руслан Стефанчук Петро Порошенко Олександр Дубінський
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