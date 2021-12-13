Спикер Стефанчук отметил, что сейчас идет работа над изменениями законодательства о парламентском праве. В частности, они коснутся вопроса, связанного с техническим обеспечением Верховной Рады.
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Сейчас планируется переоборудовать зал заседаний. В то же время, сделать это можно только во время длительного каникулярного периода. Поэтому изменения могут начаться уже летом 2022 года.
Этапы работы
- Сначала переоборудовают зал заседаний.
- Впоследствии – непосредственно рабочие места депутатов. Их оборудованы компьютерами, розетками, wifi-модулями и электронными устройствами для голосования.
К тому же система голосования будет реагировать не только на тепло – как сейчас. Пока мы определяемся, будет ли это Face ID или система будет работать по отпечатку пальца,
– заявил Стефанчук.
Пожар в Раде
- В ходе внеочередного заседания 18 июля в Раде загорелся и начал плавиться пульт для голосования.
- Дым заполнил весь сессионный зал. Впоследствии стало известно, что пожар произошел на месте "слуги народа" Артема Нагаевского.
- Потушить возгорание удалось очень быстро.
- Впоследствии Руслан Стефанчук поставил на голосование инициативу о закрытии заседания.
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