Спикер Стефанчук отметил, что сейчас идет работа над изменениями законодательства о парламентском праве. В частности, они коснутся вопроса, связанного с техническим обеспечением Верховной Рады.

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Сейчас планируется переоборудовать зал заседаний. В то же время, сделать это можно только во время длительного каникулярного периода. Поэтому изменения могут начаться уже летом 2022 года.

Этапы работы

  • Сначала переоборудовают зал заседаний.
  • Впоследствии – непосредственно рабочие места депутатов. Их оборудованы компьютерами, розетками, wifi-модулями и электронными устройствами для голосования.

К тому же система голосования будет реагировать не только на тепло – как сейчас. Пока мы определяемся, будет ли это Face ID или система будет работать по отпечатку пальца,
– заявил Стефанчук.

Пожар в Раде

  • В ходе внеочередного заседания 18 июля в Раде загорелся и начал плавиться пульт для голосования.
  • Дым заполнил весь сессионный зал. Впоследствии стало известно, что пожар произошел на месте "слуги народа" Артема Нагаевского.
  • Потушить возгорание удалось очень быстро.
  • Впоследствии Руслан Стефанчук поставил на голосование инициативу о закрытии заседания.

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