Спікер Стефанчук зауважив, що наразі триває робота над змінами законодавства про парламентське право. Зокрема, вони стосуватимуться питання, пов'язаного з технічним забезпеченням Верховної Ради.

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Наразі планують переобладнати залу засідань. Водночас зробити це можна лише під час тривалого канікулярного періоду. Саме тому зміни можуть розпочатися вже влітку 2022 року.

Етапи роботи

Спершу переобладнають власне залу засідань.

Згодом – безпосередньо робочі місця депутатів. Їх обладнають комп'ютерами, розетками, wifi-модулями та електронними пристроями для голосування.

До того ж система голосування буде не лише реагуючою на тепло – як це зараз. Поки що ми визначаємося, чи це буде Face ID, чи система працюватиме за відбитком пальця,

– заявив Стефанчук.

Пожежа у Раді

Під час позачергового засідання 18 липня у Раді загорівся та почав плавитися пульт для голосування.

Дим заполонив усю сесійну залу. Згодом стало відомо, що пожежа сталася на місці "слуги народу" Артема Нагаєвського.

Загасити загоряння вдалося дуже швидко.

Згодом Руслан Стефанчук поставив на голосування ініціативу про закриття засідання.

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