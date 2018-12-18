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      Голосование ООН по аннексии Крыма: Украина выдвинула претензии Сербии

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      Голосование ООН по аннексии Крыма
      Голосование ООН по аннексии Крыма / Фото из открытых источников

      Посол Украины в Сербии Александр Александрович обвинил Белград из-за того, что страна проголосовала против резолюции ООН по Крыму.

      Об этом сообщило издание Kurir.

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      Сербия стала одной из 19 стран, которая проголосовала против принятия Генеральной ассамблеей ООН резолюции, которая призывает Российскую Федерацию вывести ее войска с территории оккупированного Крыма и осуждает российскую агрессию и военное присутствие в Черном и Азовском морях.

      По словам посла Украины, страна нарушила "джентльменское соглашение не голосовать друг против друга", которое было достигнуто в июле между президентами Сербии и Украины.

      "Сербия могла по меньшей мере воздержаться. К сожалению, нам не понятны ее действия", – заявил Александрович.

      Он добавил, что Украина не поддержала членства Косово в Интерполе и демонстрирует конкретные шаги в непризнании независимости этой страны. Также удивился, что Сербия не присоединилась к санкциям ЕС против России.

      Теги: Новости России Новости Крыма Аннексия Крыма Петр Порошенко Сербия Конфликт в Азовском море ООН Украина – Россия
      Источник: 24 Канал
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