Голосование ООН по аннексии Крыма: Украина выдвинула претензии Сербии

Посол Украины в Сербии Александр Александрович обвинил Белград из-за того, что страна проголосовала против резолюции ООН по Крыму.

Об этом сообщило издание Kurir.

Читайте также: Создавая армию, Косово игнорирует международное право и свою конституцию, – Вучич

Сербия стала одной из 19 стран, которая проголосовала против принятия Генеральной ассамблеей ООН резолюции, которая призывает Российскую Федерацию вывести ее войска с территории оккупированного Крыма и осуждает российскую агрессию и военное присутствие в Черном и Азовском морях.

По словам посла Украины, страна нарушила "джентльменское соглашение не голосовать друг против друга", которое было достигнуто в июле между президентами Сербии и Украины.

"Сербия могла по меньшей мере воздержаться. К сожалению, нам не понятны ее действия", – заявил Александрович.

Он добавил, что Украина не поддержала членства Косово в Интерполе и демонстрирует конкретные шаги в непризнании независимости этой страны. Также удивился, что Сербия не присоединилась к санкциям ЕС против России.