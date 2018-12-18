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      Голосування ООН щодо анексії Криму: Україна висунула претензії Сербії

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      Голосування ООН щодо анексії Криму
      Голосування ООН щодо анексії Криму / Фото з відкритих джерел

      Посол України у Сербії Олександр Александрович звинуватив Белград через те, що країна проголосувала проти резолюції ООН щодо Криму.

      Про це повідомило видання Kurir.

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      Сербія стала однією з 19 країн, яка проголосували проти схвалення Генеральною асамблеєю ООН резолюції, яка закликає Російську Федерацію вивести її війська з території окупованого Криму та засуджує російську агресію та військову присутність в Чорному й Азовському морях.

      За словами посла України, країна порушила "джентльменську угоду не голосувати одне проти одного", яка була досягнута у липні між президентами Сербії та України.

      "Сербія могла щонайменше утриматися. На жаль, нам не зрозумілі її дії", – заявив Александрович.

      Він додав, що Україна не підтримала членства Косова в Інтерполі та демонструє конкретні кроки у невизнанні незалежності цієї країни. Також здивувався, що Сербії не приєдналась до санкцій ЄС проти Росії.

      Теги: Сербія Петро Порошенко Анексія Криму Новини Криму Новини Росії Україна – Росія ООН Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 Канал
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