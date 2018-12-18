Голосування ООН щодо анексії Криму: Україна висунула претензії Сербії
Посол України у Сербії Олександр Александрович звинуватив Белград через те, що країна проголосувала проти резолюції ООН щодо Криму.
Про це повідомило видання Kurir.
Читайте також: Створюючи армію, Косово ігнорує міжнародне право і власну конституцію, – Вучич
Сербія стала однією з 19 країн, яка проголосували проти схвалення Генеральною асамблеєю ООН резолюції, яка закликає Російську Федерацію вивести її війська з території окупованого Криму та засуджує російську агресію та військову присутність в Чорному й Азовському морях.
За словами посла України, країна порушила "джентльменську угоду не голосувати одне проти одного", яка була досягнута у липні між президентами Сербії та України.
"Сербія могла щонайменше утриматися. На жаль, нам не зрозумілі її дії", – заявив Александрович.
Він додав, що Україна не підтримала членства Косова в Інтерполі та демонструє конкретні кроки у невизнанні незалежності цієї країни. Також здивувався, що Сербії не приєдналась до санкцій ЄС проти Росії.