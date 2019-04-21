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      "Голосуйте, мы прикроем": военные призвали украинцев идти на выборы

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      Военные призвали украинцев идти на выборы
      Военные призвали украинцев идти на выборы / Фото из открытых источников

      Украинские военные подчеркнули, что они сейчас на Востоке защищают родину, чтобы украинцы могли свободно проголосовать и выбрать себе будущее.

      Первые бойцы уже отдали свои голоса за будущего президента. Воины по очереди приходят на прифронтовые спецучастки, сменяя друг друга на позициях.

      Читайте также: Сутки на фронте: оккупанты из минометов ударили по украинским позициям и понесли значительные потери

      Армейцы отмечают: избиратели должны помнить, что выбирают не только президента, но и главнокомандующего армии.

      Для того мы здесь и стоим – защищаем свою родину и делаем свой выбор, чтобы наша Украина была такой, как хотят все люди – демократическая, честная и справедливая,
      – рассказал военнослужащий ВСУ Ярослав.

      Видеокомментарий военного ВСУ:

      В штабе Операции объединенных сил говорят, что проголосовать смогут все желающие.

      Как голосуют украинские бойцы: видео

      Как прошли сутки на фронте?За минувшие сутки пророссийские оккупанты на Донбассе 10 раз открывали огонь по украинским позициям. Так, из минометов противник ударил по позициям военных в районе Павлополя, Опросного и хутора Свободный, а из противотанковых гранатометов – в районе Авдеевки, Гнутова и Песков.

      К счастью, удалось обойтись без потерь со стороны украинских защитников. А вот пророссийские боевики понесли значительные потери. Так, 4 оккупантов ликвидировали, еще 6 получили ранения.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Вооруженные силы Украины Выборы Президента 2019 Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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