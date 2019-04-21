"Голосуйте, мы прикроем": военные призвали украинцев идти на выборы

Украинские военные подчеркнули, что они сейчас на Востоке защищают родину, чтобы украинцы могли свободно проголосовать и выбрать себе будущее.

Первые бойцы уже отдали свои голоса за будущего президента. Воины по очереди приходят на прифронтовые спецучастки, сменяя друг друга на позициях.

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Армейцы отмечают: избиратели должны помнить, что выбирают не только президента, но и главнокомандующего армии.

Для того мы здесь и стоим – защищаем свою родину и делаем свой выбор, чтобы наша Украина была такой, как хотят все люди – демократическая, честная и справедливая,

– рассказал военнослужащий ВСУ Ярослав.

Видеокомментарий военного ВСУ:

В штабе Операции объединенных сил говорят, что проголосовать смогут все желающие.

Как голосуют украинские бойцы: видео

Как прошли сутки на фронте?За минувшие сутки пророссийские оккупанты на Донбассе 10 раз открывали огонь по украинским позициям. Так, из минометов противник ударил по позициям военных в районе Павлополя, Опросного и хутора Свободный, а из противотанковых гранатометов – в районе Авдеевки, Гнутова и Песков.



К счастью, удалось обойтись без потерь со стороны украинских защитников. А вот пророссийские боевики понесли значительные потери. Так, 4 оккупантов ликвидировали, еще 6 получили ранения.