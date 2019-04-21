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      "Голосуйте, ми прикриємо": військові закликали українців іти на вибори

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      Військові закликали українців іти на вибори
      Військові закликали українців іти на вибори / Фото з відкритих джерел

      Українські військові наголосили, що вони зараз на Сході захищають батьківщину, щоб українці могли вільно проголосувати і обрати собі майбутнє.

      Перші бійці вже віддали свої голоси за майбутнього президента. Воїни по черзі приходять на прифронтові спецдільниці, змінюючи один одного на позиціях.

      Читайте також: Доба на фронті: окупанти із мінометів вдарили по українських позиціях і зазнали значних втрат

      Армійці наголошують виборці повинні пам'ятати, що обирають не лише Президента, але й головнокомандувача армії. 

      Для того ми тут і стоїмо – захищаємо свою батьківщину і робимо свій вибір, щоб наша Україна була такою, як хочуть всі люди  демократична, чесна та справедлива, 
      – розповів військовослужбовець ЗСУ Ярослав.

      Відеокоментар військового ЗСУ:

      У штабі Операції об'єднаних сил кажуть, що проголосувати зможуть усі охочі.

      Як голосують українські бійці: відео

      Як минула доба на фронті? За минулу добу проросійські окупанти на Донбасі 10 разів відкривали вогонь по українських позиціях. Так, із мінометів супротивник вдарив по позиціях військових в районі Павлополя, Опитного і хутора Вільний, а з протитанкових гранатометів – в районі Авдіївки, Гнутового та Пісків.

      На щастя, вдалося обійтися без втрат з боку українських оборонців. А ось проросійські бойовики зазнали значних втрат. Так, 4 окупантів були ліквідовані, ще 6 зазнали поранень.

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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Президентські вибори 2019 Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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