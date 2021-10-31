Пользователи соцсетей шутят, что вообще-то посторонним лицам запрещено находиться на избирательных участках, однако для хвостатых сделали исключение.
Важное Выборы мэра Харькова: сколько нарушений зафиксировали на участках
Многие избиратели приносили с собой на выборы четвероногих любимцев / Фото из фейсбука ОПОРЫ Харькова
Избиратели не расставались со своими любимцами даже на участках / Фото из фейсбука ОПОРЫ Харькова
Женщина пришла проголосовать на выборах мэра Харькова со своей собачкой / Фото из фейсбука ОПОРЫ Харькова
"Наблюдатели" и компаньоны
На фото видно, что многие желающие проголосовать принесли с собой своих собачек. Между тем кошки, судя по фотографиям, либо живут в помещениях избирательных участков, либо пришли с членами комиссий. Котики мирно спали на диванах.
В комментариях под заметкой люди в шутку отметили, что это полноправные "наблюдатели", а вместо документов в них – хвосты и усы.
В Харькове у стола членов избирательной комиссии спал кот / Фото из фейсбука ОПОРЫ Харькова
Харьковчане похвастались в сети фото любимцев на избирательных участках / Фото из фейсбука ОПОРЫ Харькова
Как проходят выборы мэра Харькова
- Выборы городского главы Харькова проходят 31 октября.
- По состоянию на 13:00 явка избирателей составила 12,8%.
- На ряде избирательных участков уже зафиксировали нарушения. Например, на одной из них охранница наблюдала за процессом в камеру видеонаблюдения.
- Одновременно с голосованием многие харьковчане идут вакцинироваться против коронавируса и выстраиваются в очереди.