Пользователи соцсетей шутят, что вообще-то посторонним лицам запрещено находиться на избирательных участках, однако для хвостатых сделали исключение.

Важное Выборы мэра Харькова: сколько нарушений зафиксировали на участках



Многие избиратели приносили с собой на выборы четвероногих любимцев / Фото из фейсбука ОПОРЫ Харькова



Избиратели не расставались со своими любимцами даже на участках / Фото из фейсбука ОПОРЫ Харькова

Женщина пришла проголосовать на выборах мэра Харькова со своей собачкой / Фото из фейсбука ОПОРЫ Харькова

"Наблюдатели" и компаньоны

На фото видно, что многие желающие проголосовать принесли с собой своих собачек. Между тем кошки, судя по фотографиям, либо живут в помещениях избирательных участков, либо пришли с членами комиссий. Котики мирно спали на диванах.

В комментариях под заметкой люди в шутку отметили, что это полноправные "наблюдатели", а вместо документов в них – хвосты и усы.



В Харькове у стола членов избирательной комиссии спал кот / Фото из фейсбука ОПОРЫ Харькова



Харьковчане похвастались в сети фото любимцев на избирательных участках / Фото из фейсбука ОПОРЫ Харькова

Как проходят выборы мэра Харькова