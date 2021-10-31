Пользователи соцсетей шутят, что вообще-то посторонним лицам запрещено находиться на избирательных участках, однако для хвостатых сделали исключение.

Важное Выборы мэра Харькова: сколько нарушений зафиксировали на участках

Вибори мера Харкова, що відбувається на дільницях, люди прийшли голосувати з улюбленцями
Многие избиратели приносили с собой на выборы четвероногих любимцев / Фото из фейсбука ОПОРЫ Харькова

Вибори мера Харкова, голосування у Харкові, виборці принесли із собою собак і котів
Избиратели не расставались со своими любимцами даже на участках / Фото из фейсбука ОПОРЫ Харькова

Вибори мера Харкова, люди голосували із собаками, фото улюбленців харків'ян

Женщина пришла проголосовать на выборах мэра Харькова со своей собачкой / Фото из фейсбука ОПОРЫ Харькова

"Наблюдатели" и компаньоны

На фото видно, что многие желающие проголосовать принесли с собой своих собачек. Между тем кошки, судя по фотографиям, либо живут в помещениях избирательных участков, либо пришли с членами комиссий. Котики мирно спали на диванах.

В комментариях под заметкой люди в шутку отметили, что это полноправные "наблюдатели", а вместо документов в них – хвосты и усы.

Вибори у Харкові, харків'яни обирають мера, люди принесли на дільниці котів
В Харькове у стола членов избирательной комиссии спал кот / Фото из фейсбука ОПОРЫ Харькова

Вибори мера Харкова, ОПОРА показала фото улюбленців з дільниць
Харьковчане похвастались в сети фото любимцев на избирательных участках / Фото из фейсбука ОПОРЫ Харькова

Как проходят выборы мэра Харькова

  • Выборы городского главы Харькова проходят 31 октября.
  • По состоянию на 13:00 явка избирателей составила 12,8%.
  • На ряде избирательных участков уже зафиксировали нарушения. Например, на одной из них охранница наблюдала за процессом в камеру видеонаблюдения.
  • Одновременно с голосованием многие харьковчане идут вакцинироваться против коронавируса и выстраиваются в очереди.