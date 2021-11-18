Члены группы "Капутин" вышли на митинг против диктаторских режимов президента России Владимира Путина и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Советуем пересмотреть Самые смешные мемы недели: жизнь с QR-кодами, наступление мигрантов на границах, диктант от Андруховича

Голые Путин и Лукашенко на золотом унитазе

В Праге в День борьбы за свободу и демократию активисты выставили на одной из центральных площадей города интересную инсталляцию:

Золотой унитаз, на котором сидят куклы, очень похожие на Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Да и название перформанса лаконично и понятно: "Голые убийцы".

Примечательно, что организаторы акции также упомянули о нашей стране. В частности, развернули плакат с надписью "Руки прочь от Украины".



Куклы Путина и Лукашенко выставили в Праге с надписью "Голые убийцы" / Фото "Радио свобода"

Этой акцией мы хотим еще раз напомнить о современных диктаторах – Путине и Лукашенко, которые своими действиями в Украине и остальной Европе запугивают демократический мир. Мы хотим предупредить чехов и остальной мир об угрозах, которые несет гибридная война, организованная этими режимами,

– рассказал организатор акции и основатель группы "Капутин" Отакар Ван Гемунд.



Акцию организовала группа "Капутин", активно выступающая против российского влияния в Европе / Фото "Радио свобода"

Мнение к теме Пророссийским силам – до свидания: как "путинофилы" Чехии проиграли либералу Фиале