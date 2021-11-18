Члени групи "Капутін" вийшли на мітинг проти диктаторських режимів президента Росії Володимира Путіна та самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
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Голі Путін і Лукашенко на золотому унітазі
У Празі на День боротьби за свободу й демократію активісти виставили на одній з центральних площ міста цікаву інсталяцію:
- Золотий унітаз, на якому сидять ляльки, дуже схожі на Володимира Путіна та Олександра Лукашенка.
- Ба й назва перформансу лаконічна та зрозуміла: "Голі вбивці".
Примітно, що також організатори акції згадали про нашу країну. Зокрема, розгорнули плакат із написом "Руки геть від України".
Ляльки Путіна та Лукашенка виставили у Празі з написом "Голі вбивці" / Фото "Радіо свобода"
Цією акцією ми хочемо вкотре нагадати про сучасних диктаторів – Путіна та Лукашенка, які своїми діями в Україні та решті Європи залякують демократичний світ. Ми хочемо попередити чехів і решту світу про загрози, які несе гібридна війна, організована цими режимами,
– розповів організатор акції та засновник групи "Капутін" Отакар Ван Гемунд.
Акцію організувала група "Капутін", яка активно виступає проти російського впливу у Європі / Фото "Радіо свобода"
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