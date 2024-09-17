Такое поведение главы Кремля является частью его попыток демонстрировать мужские качества, которые, по его мнению, сделают его в большей степени приемлемым для российского народа. Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал американский адвокат Эд Стир, подчеркнув, что настоящим мерилом психопатии Путина является то, что он воображает себя новым царем.

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Путин хочет привлечь внимание россиян и получить их поддержку

По словам Стира, глава Кремля хочет создать новую российскую империю для собственного удовольствия. Российский народ является лишь средством, с помощью которого Путин может удовлетворить собственные грандиозные цели.

"Эти фотографии, на которых он с обнаженным торсом верхом на лошади и делает другие мужские дела (например, ловит рыбу) – как раз то, что, на его взгляд, привлечет внимание и усилит поддержку российского народа, чтобы он мог достичь своей цели – создать российскую империю. Обратите внимание, как на одном из видео Путин идет по Кремлю, он воображает себя царем, как Петр I", – озвучил Стир.

Все психопаты имеют не просто нарциссические характеристики, а ощущение грандиозности, уверенность в том, что нет ничего, что они бы не смогли сделать. Со слов Стира, именно так мыслит российский диктатор.

Такие люди хотят стать больше, важнее, могущественнее любого, кто был до них. Это одна из причин того, что движет психопатом, независимо от того человек лидер мафии, или политический лидер, или серийный убийца, в любом случае он хочет быть лучшим, успешным,

– заметил Стир.

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что рейтинг Путина из-за Курской операции, которую в начале августа начали Силы обороны Украины, снизился. Такого уровня недовольства не было с ноября 2022 года, когда в России проходили мероприятия по мобилизации. Согласно результатам опроса 25 августа 28% россиян выразили недовольство действиями Путина и российской власти, 11 августа процент составлял – 25, а 28 июля – 18.