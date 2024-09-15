Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью Фариду Закарии для его программы GPS на CNN. Президент Украины также отметил, что российский народ также должен чувствовать войну, чтобы давить на Путина, передает 24 Канал.

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При каких условиях Путин может сам остановить войну против Украины

Глава государства отметил, что сейчас Владимир Путин не хочет останавливать войну против Украины. По словам Зеленского, речь идет даже не о победе, ведь российскому диктатору просто не нужна успешная Украина. И он очень боится этого развития событий.

В то же время президент отметил, что, когда ты очень сильный и другая сторона знает, что ты очень сильный, и ты настолько сильный, насколько это возможно, чтобы влиять на его общество, чтобы оно было не в восторге от этой войны.

Он (Владимир Путин – 24 Канал) боится только одного. Ни лидеров, ни стран, ничего. Он боится своего общества,

– сказал Зеленский.

Украинский лидер сказал, если российский народ будет чувствовать опасность, если у него не будет комфортной жизни, если он будет жить без электроэнергии, как наш народ, то поймет цену войны.

"И они будут недовольны этим, и начнут влиять на Путина", – резюмировал президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что вот, почему он сказал: сделайте Украину сильной, и вы увидите, что российский президент сядет и начнет договариваться.