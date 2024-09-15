Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю Фаріду Закарії для його програми GPS на CNN. Президент України також наголосив, що російський народ також має відчувати війну, щоб тиснути на Путіна, передає 24 Канал.

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За яких умов Путін може сам зупинити війну проти України

Глава держави зазначив, що наразі Владімір Путін не хоче зупиняти війну проти України. За словами Зеленського, йдеться навіть не про перемогу, адже російському диктатору просто не потрібна успішна Україна. І він дуже боїться цього розвитку подій.

Водночас президент зауважив, що, коли ти дуже сильний і інша сторона знає, що ти дуже сильний, і ти настільки сильний, наскільки це можливо, щоб впливати на його суспільство, щоб воно було не в захваті від цієї війни.

Він (Владімір Путін – 24 Канал) боїться тільки одного. Не лідерів, не країн, нічого. Він боїться свого суспільства,

– сказав Зеленський.

Український лідер сказав, якщо російський народ відчуватиме небезпеку, якщо в нього не буде комфортного життя, якщо він житиме без електроенергії, як наш народ, то зрозуміє ціну війни.

"І вони будуть незадоволені цим, і почнуть впливати на Путіна", – резюмував президент.

Володимир Зеленський підкреслив, що ось, чому він сказав: зробіть Україну сильною, і ви побачите, що російський президент сяде й почне домовлятися.