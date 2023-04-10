Наводнение также повлекло за собой прорыв дамбы под Гомелем, который произошел ночью 10 апреля. В регионе объявлена эвакуация местного населения.

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Что известно о наводнении в Беларуси

Из-за разлива Днепра с 6 апреля в Жлобинском районе введен режим повышенной готовности. На базе отдела образования района был создан пункт временного приема граждан, где могут разместиться более 100 человек.

Белорусское "Общество спасения на водах" сообщило, что в садовом обществе "Росинка-2" в 3 часа ночи прорвалась дамба, из-за чего произошел значительный сток воды.

Вода через полчаса залила дома по окна,

– отметили в организации.

По данным белорусского МЧС, в зону подтопления попали не менее 10 населенных пунктов: поселки Вирский, Луговая Верня и Малые Рога, некоторые улицы Жлобина и садовые общества "Будивельник", "Цветок", "Сейбит", "Лесная Поляна", "Вишенка" и "Подобная".

Наводнение в Жлобинском районе Беларуси / Фото белорусского МЧС

Украина тоже страдает последствиями наводнений