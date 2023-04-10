Повінь також спричинила прорив дамби під Гомелем, що трапився вночі 10 квітня. У регіоні оголошена евакуація місцевого населення.

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Що відомо про повінь в Білорусі

Через розлив Дніпра з 6 квітня у Жлобинському районі запроваджено режим підвищеної готовності. На базі відділу освіти району створили пункт тимчасового прийому громадян, де можуть розміститися понад 100 осіб.

Білоруське "Товариство рятування на водах" повідомило, що в садовому товаристві "Росинка-2" о 3 годині ночі прорвалася дамба, через що відбувся значний стік води.

Вода за півгодини залила будинки по вікна,

– наголосили в організації.

За даними білоруського МНС, у зону підтоплення потрапили не менше 10 населених пунктів: селища Вірський, Лугова Вірня та Малі Роги, деякі вулиці Жлобіна та садові товариства "Будівельник", "Квітка", "Сейбіт", "Лісова Поляна", "Вишенька" та "Здобисна".

Повінь у Жлобинському районі Білорусі / Фото білоруського МНС

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