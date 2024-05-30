Первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси Александр Худолеев заявил журналистам, что в регионе "отработали ряд элементов готовности" к переводу к действиям в военное время – не только Министерства по чрезвычайным ситуациям, но и всех формирований гражданской обороны.
Смотрите также Россия готовится открыть новый фронт: угроза будет не из Беларуси
Как прошли тренировки в Гомельской области
Чиновник заявил, что на тренировке отрабатывали алгоритмы со всеми специальными службами обеспечения, были привлечены и подразделения МЧС.
Отмечается, что также в регионе проверили взаимодействие всех элементов военной составляющей и определили "перспективное направление", чтобы усовершенствовать работу, привлечь ресурсы технических транспортных средств, расширить диапазон специальных формирований и тому подобное.
Проверена готовность специальных формирований, их укомплектованность и др. В целом система региона готова при необходимости к переводу на военное время. Вместе с тем есть ряд корректив, требующих оперативного вмешательства, поэтому мы выработаем управленческие решения и примем соответствующие нормативно-правовые акты, которые позволят нам в целом реализовать и обеспечить функционирование и взаимодействие в период подготовки и перевода на военные рельсы,
– рассказал Худолеев.
Он также напомнил, что аналогичные тренировки состоялись уже в двух регионах, а Гомельская область уже третья.
По мере дальнейшей работы сможем наращивать и укреплять позиции,
– сказал он.
Худолеев добавил, что тренировки на всех локациях продолжаются.
Какая сейчас ситуация в Беларуси
- Недавно в ЦПД предупредили украинцев, что Россия запускает ИПСО по вторжению в Украину со стороны белорусской границы. В СНБО также отметили, что они ожидают в ближайшее время ряд провокационных заявлений Москвы и Минска с угрозами в адрес Украины.
- Эксперты убеждены, что основной целью этой российской информационно-психологической операции является нагнетание массовой паники в украинском обществе.
- Сейчас Государственная пограничная служба Украины не видит существенных изменений в ситуации – на данный момент для страны нет угрозы со стороны белорусской границы.
- Тем временем российская и белорусская армия проводят совместные авиационные учения, которые продлятся до 31 мая.