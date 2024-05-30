Перший заступник міністра з надзвичайних ситуацій Білорусі Олександр Худолєєв заявив журналістам, що у регіоні "відпрацювали низку елементів готовності" до переведення до дій у воєнний час – не лише Міністерства з надзвичайних ситуацій, а й усіх формувань цивільної оборони.

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Як минули тренування у Гомельській області

Посадовець заявив, що на тренуванні відпрацьовували алгоритми з усіма спеціальними службами забезпечення, були залучені й підрозділи МНС.

Зазначається, що також в регіоні перевірили взаємодію всіх елементів військової складової та визначили "перспективний напрямок", щоб удосконалити роботу, залучити ресурси технічних транспортних засобів, розширити діапазон спеціальних формувань тощо.

Перевірено готовність спеціальних формувань, їх укомплектованість та ін. Загалом система регіону готова за необхідності до переведення на воєнний час. Разом з тим є низка коректив, які потребують оперативного втручання, тому ми виробимо управлінські рішення та ухвалимо відповідні нормативно-правові акти, які дозволять нам загалом реалізувати та забезпечити функціонування та взаємодію в період підготовки та переведення на військові рейки,

– розповів Худолєєв.

Він також нагадав, що аналогічні тренування відбулися вже у двох регіонах, а Гомельська область вже третя.

У міру подальшої роботи зможемо нарощувати та зміцнювати позиції,

– сказав він.

Худолєєв додав, що тренування на всіх локаціях продовжуються.

Яка зараз ситуація в Білорусі