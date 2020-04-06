Гончаренко подал в суд на решение правительства относительно карантина

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко подал иск в Окружной админсуд Киева на решение Кабмина о введении ограничительных мероприятий на время карантина из-за коронавируса. По мнению Гончаренко, постановление правительства противоречит Конституции.

"Решение правительства нарушает ряд прав и свобод граждан, закрепленных в Конституции", – сообщил Гончаренко в своем телеграмм-канале. В частности, среди нарушений он назвал право на предпринимательскую деятельность, на мирные мероприятия, на труд, на свободу передвижения.

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Ограничение этих прав возможно лишь при условии введения военного или чрезвычайного положения в стране, утверждает Гончаренко.

Суд должен остановить действие этого акта. Если Зеленский или Шмыгаль видят необходимость введения чрезвычайного положения в стране – собирайте Раду и голосуйте. В этой стране есть еще Конституция и закон,

– отметил Гончаренко.

Отметим, Кабмин принял постановление о противодействии распространению коронавируса 11 марта. 2 апреля правительство усилило ограничительные меры на время карантина.

В частности, среди ограничений, которые начали действовать с 6 апреля:

запрет пребывания в общественных местах без маски или респиратора;

запрет ходить группой более двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;

запрет детям до 14 лет находиться в общественных местах без родителей или опекунов, или совершеннолетних родственников;

нельзя посещать спортивные площадки;

ограниченны прогулки в парках, скверах, лесных зонах, кроме выгула животных 1 лицом;

посещение учреждений социальной или паллиативной помощи;

нельзя самовольно покидать места обсервации;

выходить на улицу нужно только с документами, удостоверяющими личность.





Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала