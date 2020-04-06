Гончаренко подал в суд на решение правительства относительно карантина
Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко подал иск в Окружной админсуд Киева на решение Кабмина о введении ограничительных мероприятий на время карантина из-за коронавируса. По мнению Гончаренко, постановление правительства противоречит Конституции.
"Решение правительства нарушает ряд прав и свобод граждан, закрепленных в Конституции", – сообщил Гончаренко в своем телеграмм-канале. В частности, среди нарушений он назвал право на предпринимательскую деятельность, на мирные мероприятия, на труд, на свободу передвижения.
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Ограничение этих прав возможно лишь при условии введения военного или чрезвычайного положения в стране, утверждает Гончаренко.
Суд должен остановить действие этого акта. Если Зеленский или Шмыгаль видят необходимость введения чрезвычайного положения в стране – собирайте Раду и голосуйте. В этой стране есть еще Конституция и закон,
– отметил Гончаренко.
Отметим, Кабмин принял постановление о противодействии распространению коронавируса 11 марта. 2 апреля правительство усилило ограничительные меры на время карантина.
В частности, среди ограничений, которые начали действовать с 6 апреля:
- запрет пребывания в общественных местах без маски или респиратора;
- запрет ходить группой более двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;
- запрет детям до 14 лет находиться в общественных местах без родителей или опекунов, или совершеннолетних родственников;
- нельзя посещать спортивные площадки;
- ограниченны прогулки в парках, скверах, лесных зонах, кроме выгула животных 1 лицом;
- посещение учреждений социальной или паллиативной помощи;
- нельзя самовольно покидать места обсервации;
- выходить на улицу нужно только с документами, удостоверяющими личность.
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