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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Гончаренко подал в суд на решение правительства относительно карантина

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      Гончаренко говорит, что ограничения на время карантина нарушают Конституцию / Liga.net

      Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко подал иск в Окружной админсуд Киева на решение Кабмина о введении ограничительных мероприятий на время карантина из-за коронавируса. По мнению Гончаренко, постановление правительства противоречит Конституции.

      "Решение правительства нарушает ряд прав и свобод граждан, закрепленных в Конституции", – сообщил Гончаренко в своем телеграмм-канале. В частности, среди нарушений он назвал право на предпринимательскую деятельность, на мирные мероприятия, на труд, на свободу передвижения.

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      Ограничение этих прав возможно лишь при условии введения военного или чрезвычайного положения в стране, утверждает Гончаренко.

      Суд должен остановить действие этого акта. Если Зеленский или Шмыгаль видят необходимость введения чрезвычайного положения в стране – собирайте Раду и голосуйте. В этой стране есть еще Конституция и закон,
      – отметил Гончаренко.

      Отметим, Кабмин принял постановление о противодействии распространению коронавируса 11 марта. 2 апреля правительство усилило ограничительные меры на время карантина.

      В частности, среди ограничений, которые начали действовать с 6 апреля:

      • запрет пребывания в общественных местах без маски или респиратора;
      • запрет ходить группой более двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;
      • запрет детям до 14 лет находиться в общественных местах без родителей или опекунов, или совершеннолетних родственников;
      • нельзя посещать спортивные площадки;
      • ограниченны прогулки в парках, скверах, лесных зонах, кроме выгула животных 1 лицом;
      • посещение учреждений социальной или паллиативной помощи;
      • нельзя самовольно покидать места обсервации;
      • выходить на улицу нужно только с документами, удостоверяющими личность.


      Обмеження карантин
      Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Украины Коронавирус COVID-19 Конституция Судьи Кабинет Министров Украины Окружной административный суд Киева Алексей Гончаренко Новости политики
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