Гончаренко подав до суду на рішення уряду щодо карантину

Нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко подав позов до Окружного адмінсуду Києва на рішення Кабміну про введення обмежувальних заходів на час карантину через коронавірус. На думку Гончаренка, постанова уряду суперечить Конституції.

"Рішення уряду порушує низку прав і свобод громадян, закріплених в Конституції", – повідомив Гончаренко у своєму телеграм-каналі. Зокрема, серед порушень він назвав про право на підприємницьку діяльність, на мирні заходи, на працю, на свободу пересування.

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Обмеження цих прав можливе лише за умови введення воєнного або надзвичайного стану в країні, переконує Гончаренко.

Суд повинен зупинити дію цього акту. Якщо Зеленський або Шмигаль бачать необхідність введення надзвичайного стану в країні – збирайте Раду і голосуйте. В цій країні є ще Конституція і закон,

– зазначив Гончаренко.

Зазначимо, Кабмін ухвалив постанову про протидію поширенню коронавірусу 11 березня. 2 квітня уряд посилив обмежувальні заходи на час карантину.

Зокрема, серед обмежень, які почали діяти 6 квітня:

заборона перебування у громадських місцях без маски чи респіратора;

заборона ходити групою у понад двоє людей, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей;

заборона дітям до 14 років перебувати у громадських місцях без батьків чи опікунів, або повнолітніх родичів;

не можна відвідувати спортивні майданчики;

обмежено прогулянки у парках, скверах, лісових зонах, окрім вигулу тварин 1 особою;

відвідування закладів соціальної чи паліативної допомоги;

не можна самовільно залишати місця обсервації;

виходити на вулицю потрібно лише з документами, що засвідчують особу.



Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу