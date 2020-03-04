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      Гончарук не мог твердо держать руль, – "слуга народа" об отставке премьера

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      Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук прокомментировала внеочередное заседание Верховной Рады и отставку Алексея Гончарука.

      По ее словам, правительство не смогло справиться с вызовами, а времени на "подождать" – нет. Об этом Верещук заявила в комментарии 24 каналу.

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      "Промышленность падает, мы имеем сегодня мировой экономический кризис, еще и накладывается коронавирус. Накладываются риски. Нужно реагировать быстро и профессионально", – отметила нардепка.

      Мы видели, что увы – при всем уважении – экс-премьер-министр не является той свойственной особой, которая может взять руль и держать его твердо,
      – сказала Верещук о Гончаруке.

      О необходимости вносить изменения в состав правительства, то по мнению Верещук, это не является внезапным решением.

      "Я много времени посвятила тому, что объясняла, почему правительство в той или иной степени ошибается, когда делает так, а не иначе. Если не индексирует пенсии, когда действительно не влияет на тарифную политику, хотя делает вид, что влияет. Если мы не можем справиться с руководителями государственных предприятий, которые получают заоблачные зарплаты в то время, когда шахтеры по полгода не получают зарплат", – рассказала "слуга народа".

      Те ошибки накладывались друг на друга и стали той причиной, когда и мы обращались к президенту, и общество обращалось к президенту. Мы между собой коммуницировали и видели, что пора вносить изменения и по кандидатуре премьер-министра и по составу Кабмина в целом,
      – подытожила Верещук.

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      Смотрите видео речи Зеленского на внеочередном заседании Рады:

       

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      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Слуга народа Алексей Гончарук
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