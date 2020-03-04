Гончарук не міг твердо тримати кермо, – "слуга народу" про відставку прем'єра

Нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук прокоментувала позачергове засідання Верховної Ради та відставку Олексія Гончарука.

За її словами, уряд не зміг впоратися із викликами, а часу на "почекати" – немає. Про це Верещук заявила в коментарі 24 каналу.

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"Промисловість падає, ми маємо сьогодні світову економічну кризу, ще і накладається коронавірус. Накладаються ризики. Потрібно реагувати швидко і фахово", – зазначила нардепка.

Ми бачили, що на жаль – при всій повазі – експрем’єр-міністр не є тією властивою особою, яка може взяти кермо і тримати його твердо,

– сказала Верещук про Гончарука.

Щодо необхідності вносити зміни у склад уряду, то на думку Верещук, це не є раптовим рішенням.

"Я багато часу присвятила тому, що пояснювала, чому уряд в тій чи іншій мірі помиляється, коли робить так, а не інакше. Коли не індексує пенсії, коли справді не впливає на тарифну політику, хоча робить вигляд, що впливає. Коли ми не можемо справитися з керівниками державних підприємств, які отримують захмарні зарплати в той час, коли шахтарі по пів року не отримують зарплат", – розповіла "слуга народу".

Ті помилки накладалися одна на одну і стали тією причиною, коли і ми зверталися до президента, і суспільство зверталося до президента. Ми між собою комунікували і бачили, що пора вносити зміни і щодо кандидатури прем’єр-міністра і щодо складу Кабміну в цілому,

– підсумувала Верещук.

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