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      КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ ВІДСТАВКА УРЯДУ ГОНЧАРУКА ДЕНИС ШМИГАЛЬ
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      КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ ВІДСТАВКА УРЯДУ ГОНЧАРУКА ДЕНИС ШМИГАЛЬ

      Гончарук не міг твердо тримати кермо, – "слуга народу" про відставку прем'єра

      -
      Ірина Верещук / Вікіпедія

      Нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук прокоментувала позачергове засідання Верховної Ради та відставку Олексія Гончарука.

      За її словами, уряд не зміг впоратися із викликами, а часу на "почекати" – немає. Про це Верещук заявила в коментарі 24 каналу.

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      "Промисловість падає, ми маємо сьогодні світову економічну кризу, ще і накладається коронавірус. Накладаються ризики. Потрібно реагувати швидко і фахово", – зазначила нардепка.

      Ми бачили, що на жаль – при всій повазі – експрем’єр-міністр не є тією властивою особою, яка може взяти кермо і тримати його твердо,
      – сказала Верещук про Гончарука.

      Щодо необхідності вносити зміни у склад уряду, то на думку Верещук, це не є раптовим рішенням.

      "Я багато часу присвятила тому, що пояснювала, чому уряд в тій чи іншій мірі помиляється, коли робить так, а не інакше. Коли не індексує пенсії, коли справді не впливає на тарифну політику, хоча робить вигляд, що впливає. Коли ми не можемо справитися з керівниками державних підприємств, які отримують захмарні зарплати в той час, коли шахтарі по пів року не отримують зарплат", – розповіла "слуга народу".

      Ті помилки накладалися одна на одну і стали тією причиною, коли і ми зверталися до президента, і суспільство зверталося до президента. Ми між собою комунікували і бачили, що пора вносити зміни і щодо кандидатури прем’єр-міністра і щодо складу Кабміну в цілому,
      – підсумувала Верещук.

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      Дивіться відео промови Зеленського на позачерговому засіданні Ради:

       

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      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Кабінет Міністрів України Слуга народу Олексій Гончарук Новини України Новини політики
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