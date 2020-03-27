Гончарук объяснил, что подразумевал, когда говорил "я полный профан в экономике"

Экс-премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что фраза "я полный профан в экономике", которая была в слитой в сеть прослушке, является ничем иным как вырезкой из контекста многочасовой беседы.

Такие манипуляции были созданы, чтобы рассорить людей внутри команды – рассказал экс-премьер в эксклюзивном интервью 24 канала в программе "Перекрестный допрос".

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"Это вырвано из контекста многочасовой беседы – маленькая фраза. Нужно понимать, что весь этот разговор – это была подготовка презентации. Я говорил это, по моему мнению, одним из лучших экономистов в нашей стране: Сологубу, Николайчуку, Милованову. По сравнению с ними, думаю, даже 99,9% людей с высшим экономическим образованием могут чувствовать себя профанами", – пояснил Гончарук.

Я не хочу даже это комментировать, потому что это манипуляции, выдернутые из контекста, специально для того, чтобы рассорить людей внутри команды. Ничего общего с реальностью или серьезной оценкой это не имеет. Это просто трэш и фейк,

– сказал экс-премьер-министр.

Также он добавил, что пока не знает, кто сделал эти записи, однако считает это большой проблемой.

"Все еще жду справедливое всестороннее расследование правоохранительных органов по поручению президента. Но, насколько я знаю, определенные предположения относительно монтирования этой записи журналистами телеканала" 1+1 "были. Но еще раз: я жду официального завершения расследования, ведь очевидно, что это очень серьезное дело", – подчеркнул Гончарук.

Когда правительство – и не только мое, любое – и руководство Нацбанка кто-то может прослушивать, а затем выкладывать эти записи в сеть, предварительно их "покромсав" таким образом, чтобы кого-то ввести в заблуждение – это очень серьезная угроза для государства в целом. Это нельзя просто так спускать,

– отметил экс-премьер.

Что известно о "прослушке" Гончарука

15 января в сети опубликовали аудиозапись встречи якобы тогда премьер-министра Алексея Гончарука, Оксаны Маркаровой, которая была министром финансов, председателя НБУ Якова Смолия и его заместителя Екатерины Рожковой. Во время встречи, которая, вероятно, проходила 16 декабря 2019 года, было обсуждение о том, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому причины укрепления курса гривны.

Во время разговора "Гончарук" сказал, что он – "полный профан" в экономике и добавил, что у президента Зеленского – "очень примитивное понимание экономических процессов".

По данному факту уже открыли уголовное производство, делом занимается СБУ. 5 февраля работники СБУ провели обыск в офисе телеканала "1+1" из-за тайного прослушивания премьера Гончарука в его кабинете. Как отметили правоохранители, запись разговора якобы монтировали на компьютере журналиста-расследователя Евгения Куксина.

После скандала Гончарук написал заявление об отставке и передал его Зеленскому. Хотя, по закону, премьер подает заявление об отставке в Верховную Раду. После встречи с президентом Гончарук остался на должности. Тогда Зеленский дал ему "второй шанс". Однако уже 4 марта Рада все таки отправила Гончарука в отставку.

Смотрите видео интервью с Алексеем Гончаруком в программе "Перекрестный допрос"