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      Гончарук объяснил, что подразумевал, когда говорил "я полный профан в экономике"

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      Экс-премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что фраза "я полный профан в экономике", которая была в слитой в сеть прослушке, является ничем иным как вырезкой из контекста многочасовой беседы.

      Такие манипуляции были созданы, чтобы рассорить людей внутри команды – рассказал экс-премьер в эксклюзивном интервью 24 канала в программе "Перекрестный допрос".

      К теме Глава Нацбанка подтвердил правдивость "пленок Гончарука", однако кое-что было смонтировано

      "Это вырвано из контекста многочасовой беседы – маленькая фраза. Нужно понимать, что весь этот разговор – это была подготовка презентации. Я говорил это, по моему мнению, одним из лучших экономистов в нашей стране: Сологубу, Николайчуку, Милованову. По сравнению с ними, думаю, даже 99,9% людей с высшим экономическим образованием могут чувствовать себя профанами", – пояснил Гончарук.

      Я не хочу даже это комментировать, потому что это манипуляции, выдернутые из контекста, специально для того, чтобы рассорить людей внутри команды. Ничего общего с реальностью или серьезной оценкой это не имеет. Это просто трэш и фейк,
      – сказал экс-премьер-министр.

      Также он добавил, что пока не знает, кто сделал эти записи, однако считает это большой проблемой.

      "Все еще жду справедливое всестороннее расследование правоохранительных органов по поручению президента. Но, насколько я знаю, определенные предположения относительно монтирования этой записи журналистами телеканала" 1+1 "были. Но еще раз: я жду официального завершения расследования, ведь очевидно, что это очень серьезное дело", – подчеркнул Гончарук.

      Когда правительство – и не только мое, любое – и руководство Нацбанка кто-то может прослушивать, а затем выкладывать эти записи в сеть, предварительно их "покромсав" таким образом, чтобы кого-то ввести в заблуждение – это очень серьезная угроза для государства в целом. Это нельзя просто так спускать,
      – отметил экс-премьер.

      Что известно о "прослушке" Гончарука

      Смотрите видео интервью с Алексеем Гончаруком в программе "Перекрестный допрос" 

       

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      27 марта
      Автор: Елена Трибушная
      Теги: Новости Украины Новости политики Прослушка Гончарука Алексей Гончарук– новости Новое правительство
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