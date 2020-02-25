Гончарук объявил о перезапуске ГФС: что об этом известно

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук требует уничтожить коррупцию в органах Государственной фискальной службы. По его словам, в системе не должно остаться ни одного работника, который вовлечен в коррупционные схемы.

Об этом глава правительства говорил на встрече с новым главой ГФС Сергеем Солодченко, сообщает пресс-служба Кабмина. Гончарук подчеркнул, что ожидает от нового руководства "коренных изменений в системе работы".

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В Украине должна быть нулевая толерантность к коррупции на всех уровнях. Требую тотальную перезагрузку ГФС. Вы должны изменить принцип работы – честные предприниматели могут работать спокойно, а преступники будут наказаны,

- отметил премьер.

Изменения в ГФС: основное

ГФС начала реструктуризацию в июле 2019 года.

Налоговые и таможенные функции отошли новосозданным государственным органам, однако осталась налоговая милиция. Она продолжает работать в Государственной фискальной службе до создания нового органа, ответственного за борьбу с финансовыми преступлениями.

Ожидается, что этим органом станет Бюро финансовых расследований.

Кто такой Сергей Солодченко?

Солодченко родился в 1975 году на Луганщине. После окончания в 1998 году Луганского института внутренних дел МВД Украины до 2002 года работал в органах внутренних дел.



С 2002 года Солодченко работал в налоговой милиции. С апреля 2018 года был начальником Главного следственного управления финансовых расследований ГФС Украины.

Что известно о скандале в ГФС в июле 2019 года

6 июля 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский призвал главу ГФС Александра Власова уволить руководителей Волынской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой областных таможен. Впоследствии Власов сообщил, что выполнил поручение президента и отстранил таможенников.

Однако позже выяснилось, что на самом деле никаких таможенников главный фискал не увольнял. По информации Владимира Зеленского, их просто отправили в отпуск. Тогда президент призвал подать в отставку самого Власова.

После скандала Александр Власов таки подал в отставку.

С 23 июля 2019 года обязанности главы ГФС выполнял Денис Гутенко.

17 января Верховная Рада отклонила законопроект о Бюро финансовых расследований. По данным СМИ, Владимир Зеленский собирается подать свой законопроект об этом органе, в котором хочет подчинить Бюро Офису Президента.

К слову, апелляционный административный суд 17 февраля, подтвердил решение Окружного административного суда о восстановлении Романа Насирова в должности руководителя Государственной фискальной службы Украины. ОАСК признал, что отстранение Насирова от исполнения должностных обязанностей в марте 2017 года и его увольнение 31 января 2018 года, были незаконными.

Кабмин решил обжаловать это решение.