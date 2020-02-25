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      Гончарук объявил о перезапуске ГФС: что об этом известно

      - Читати новину українською
      Сергей Солодченко и Алексей Гончарук / kmu.gov.ua

      Премьер-министр Украины Алексей Гончарук требует уничтожить коррупцию в органах Государственной фискальной службы. По его словам, в системе не должно остаться ни одного работника, который вовлечен в коррупционные схемы.

      Об этом глава правительства говорил на встрече с новым главой ГФС Сергеем Солодченко, сообщает пресс-служба Кабмина. Гончарук подчеркнул, что ожидает от нового руководства "коренных изменений в системе работы".

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      В Украине должна быть нулевая толерантность к коррупции на всех уровнях. Требую тотальную перезагрузку ГФС. Вы должны изменить принцип работы – честные предприниматели могут работать спокойно, а преступники будут наказаны,
      - отметил премьер.

      Изменения в ГФС: основное

      • ГФС начала реструктуризацию в июле 2019 года.
      • Налоговые и таможенные функции отошли новосозданным государственным органам, однако осталась налоговая милиция. Она продолжает работать в Государственной фискальной службе до создания нового органа, ответственного за борьбу с финансовыми преступлениями.
      • Ожидается, что этим органом станет Бюро финансовых расследований.

      Кто такой Сергей Солодченко?
      Солодченко родился в 1975 году на Луганщине. После окончания в 1998 году Луганского института внутренних дел МВД Украины до 2002 года работал в органах внутренних дел.

      С 2002 года Солодченко работал в налоговой милиции. С апреля 2018 года был начальником Главного следственного управления финансовых расследований ГФС Украины.

      Что известно о скандале в ГФС в июле 2019 года

      • 6 июля 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский призвал главу ГФС Александра Власова уволить руководителей Волынской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой областных таможен. Впоследствии Власов сообщил, что выполнил поручение президента и отстранил таможенников.
      • Однако позже выяснилось, что на самом деле никаких таможенников главный фискал не увольнял. По информации Владимира Зеленского, их просто отправили в отпуск. Тогда президент призвал подать в отставку самого Власова.
      • После скандала Александр Власов таки подал в отставку.
      • С 23 июля 2019 года обязанности главы ГФС выполнял Денис Гутенко.
      • 17 января Верховная Рада отклонила законопроект о Бюро финансовых расследований. По данным СМИ, Владимир Зеленский собирается подать свой законопроект об этом органе, в котором хочет подчинить Бюро Офису Президента.

      К слову, апелляционный административный суд 17 февраля, подтвердил решение Окружного административного суда о восстановлении Романа Насирова в должности руководителя Государственной фискальной службы Украины. ОАСК признал, что отстранение Насирова от исполнения должностных обязанностей в марте 2017 года и его увольнение 31 января 2018 года, были незаконными.

      Кабмин решил обжаловать это решение.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Алексей Гончарук Государственная таможенная служба Государственная налоговая служба Кабинет Министров Украины Государственная фискальная служба
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