Гончарук оголосив про перезапуск ДФС: що про це відомо

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук вимагає знищити корупцію в органах Державної фіскальної служби. За його словами, у системі не повинно залишитися жодного працівника, який залучений у корупційні схеми.

Про це глава уряду говорив на зустрічі з новим головою ДФС Сергієм Солодченком, повідомляє пресслужба Кабміну. Гончарук підкреслив, що очікує від нового керівництва "корінних змін у системі роботи".

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В Україні повинна бути нульова толерантність до корупції на всіх рівнях. Вимагаю тотальне перезавантаження ДФС. Ви повинні змінити принцип роботи – чесні підприємці можуть працювати спокійно, а злочинці будуть покарані,

– зазначив прем'єр.

Зміни у ДФС: основне

ДФС почала реструктуризацію у липні 2019 року.

Податкові та митні функції відійшли новоствореним державним органам, проте залишилася податкова міліція. Вона продовжує працювати у Державній фіскальної службі до створення нового органу, відповідального за боротьбу з фінансовими злочинами.

Очікується, що цим органом стане Бюро фінансових розслідувань.

Хто такий Сергій Солодченко?Солодченко народився у 1975 році на Луганщині. Після закінчення у 1998 році Луганського інституту внутрішніх справ МВС України, до 2002 року працював в органах внутрішніх справ.



З 2002 року Солодченко працював у податковій міліції. З квітня 2018 року був начальником Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України.

Що відомо про скандал у ДФС у липні 2019 року

6 липня 2019 року Президент України Володимир Зеленський закликав голову ДФС Олександра Власова звільнити керівників Волинської, Львівської, Закарпатської та Чернівецької обласних митниць. Згодом Власов повідомив, що виконав доручення президента і відсторонив митників.

Втім пізніше з'ясувалося, що насправді ніяких митників головний фіскал не звільняв. За інформацією Володимира Зеленського, їх просто відправили у відпустку. Тоді президент закликав подати у відставку самого Власова.

Після скандалу Олександр Власов таки подав у відставку.

З 23 липня 2019 року обов'язки глави ДФС виконував Денис Гутенко.

17 січня Верховна Рада відхилила законопроєкт про Бюро фінансових розслідувань. За даними ЗМІ, Володимир Зеленський збирається подати свій законопроєкт про цей орган, у якому хоче підпорядкувати Бюро Офісу Президента.

До слова, апеляційний адміністративний суд, 17 лютого, підтвердив рішення Окружного адміністративного суду про поновлення Романа Насірова на посаді керівника Державної фіскальної служби України. ОАСК визнав, що відсторонення Насірова від виконання посадових обов'язків у березні 2017 року і його звільнення 31 січня 2018 року, були незаконними.

Кабмін вирішив оскаржувати це рішення.