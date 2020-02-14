Уряд призначив Солодченка тимчасовим главою ДФС: що про нього відомо

Кабінет Міністрів звільнив виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби Дениса Гутенка і призначив замість нього Сергія Солодченка. Раніше він працював у податковій міліції.

Про це мовиться у постановах уряду №107-р і №108-р від 12 лютого.

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Хто такий Сергій Солодченко?Солодченко народився у 1975 році на Луганщині. Після закінчення у 1998 році Луганського інституту внутрішніх справ МВС України, до 2002 року працював в органах внутрішніх справ.



З 2002 року Солодченко працював у податковій міліції. З квітня 2018 року був начальником Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України.

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