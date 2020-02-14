Уряд призначив Солодченка тимчасовим главою ДФС: що про нього відомо
Кабінет Міністрів звільнив виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби Дениса Гутенка і призначив замість нього Сергія Солодченка. Раніше він працював у податковій міліції.
Про це мовиться у постановах уряду №107-р і №108-р від 12 лютого.
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Хто такий Сергій Солодченко?Солодченко народився у 1975 році на Луганщині. Після закінчення у 1998 році Луганського інституту внутрішніх справ МВС України, до 2002 року працював в органах внутрішніх справ.
З 2002 року Солодченко працював у податковій міліції. З квітня 2018 року був начальником Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України.
Що відомо про скандал у ДФС у липні 2019 року
- 6 липня 2019 року Президент України Володимир Зеленський закликав голову ДФС Олександра Власова звільнити керівників Волинської, Львівської, Закарпатської та Чернівецької обласних митниць. Згодом Власов повідомив, що виконав доручення президента і відсторонив митників.
- Втім пізніше з'ясувалося, що насправді ніяких митників головний фіскал не звільняв. За інформацією Володимира Зеленського, їх просто відправили у відпустку. Тоді президент закликав подати у відставку самого Власова.
- Після скандалу Олександр Власов таки подав у відставку.
- З 23 липня 2019 року обов'язки глави ДФС виконував Денис Гутенко.