Корупція в ДФС: податківців Житомирщини викрили на мільйонних зловживаннях

Служба безпеки України викрила керівників головного управління Державної фіскальної служби Житомирської області через корупційні схеми. Незаконні дії за один місяць завдали збитків у понад 1 мільйон гривень.

Начальник одного із структурних управлінь разом з чиновниками ДФС незаконно видавали місцевим підприємцям ліцензії на реалізацію палива. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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За даними СБУ, чиновники давали вказівку своїм підлеглим приймати до розгляду неповні пакети документів для отримання ліцензій підконтрольними бізнес-структурами. Комерсанти, отримавши "дозволи", продавали продукцію без сплати податків і акцизів в державний бюджет.

Розпочато кримінальне провадження за ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

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