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      РОМАН ІВАНІСОВ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ

      Корупція в ДФС: податківців Житомирщини викрили на мільйонних зловживаннях

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      Керівництво ДФС Житомирської області заробляло на збуті палива / ssu.gov.ua

      Служба безпеки України викрила керівників головного управління Державної фіскальної служби Житомирської області через корупційні схеми. Незаконні дії за один місяць завдали збитків у понад 1 мільйон гривень.

      Начальник одного із структурних управлінь разом з чиновниками ДФС незаконно видавали місцевим підприємцям ліцензії на реалізацію палива. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

      До теми: Доходи бюджету не виправдали очікування: "у мінусі" митниця та податкова

      За даними СБУ, чиновники давали вказівку своїм підлеглим приймати до розгляду неповні пакети документів для отримання ліцензій підконтрольними бізнес-структурами. Комерсанти, отримавши "дозволи", продавали продукцію без сплати податків і акцизів в державний бюджет.

      Розпочато кримінальне провадження за ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Державна фіскальна служба Корупція СБУ Новини Житомира
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