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      Коррупция в ДФС: налоговиков Житомирщины разоблачили на миллионных злоупотреблениях

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      Руководство ДФС в Житомирской области зарабатывал на сбыте топлива / ssu.gov.ua

      Служба безопасности Украины разоблачила руководителей главного управления Государственной фискальной службы в Житомирской области из-за коррупционных схемы. Незаконные действия за один месяц нанесли ущерба более 1 миллиона гривен.

      Начальник одного из структурных управлений вместе с чиновниками ДФС незаконно выдавали местным предпринимателям лицензии на реализацию топлива. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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      По данным СБУ, чиновники давали указание своим подчиненным принимать к рассмотрению неполные пакеты документов для получения лицензий подконтрольными бизнес-структурами. Коммерсанты, получив "разрешения", продавали продукцию без уплаты налогов и акцизов в государственный бюджет.

      Начато уголовное производство по ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Государственная фискальная служба Коррупция СБУ Новости Житомира
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