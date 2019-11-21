Коррупция в ДФС: налоговиков Житомирщины разоблачили на миллионных злоупотреблениях

Служба безопасности Украины разоблачила руководителей главного управления Государственной фискальной службы в Житомирской области из-за коррупционных схемы. Незаконные действия за один месяц нанесли ущерба более 1 миллиона гривен.

Начальник одного из структурных управлений вместе с чиновниками ДФС незаконно выдавали местным предпринимателям лицензии на реализацию топлива. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным СБУ, чиновники давали указание своим подчиненным принимать к рассмотрению неполные пакеты документов для получения лицензий подконтрольными бизнес-структурами. Коммерсанты, получив "разрешения", продавали продукцию без уплаты налогов и акцизов в государственный бюджет.

Начато уголовное производство по ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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